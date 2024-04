Bari, incidente su viale della Repubblica: due feriti

Una donna è rimasta ferita in un incidente con un’auto in viale della Repubblica. Ancora da chiarire la dinamica dell’impatto. L’autista si è fermato subito per prestare i primi soccorsi, assieme a dei passanti. Lo scontro è avvenuto ad angolo con via Toma, sul posto polizia e 118 con due ambulanze. Ferito di striscio anche un altro ragazzo che stava camminando vicino la giovane. Entrambi sono stati trasportati in ospedale.