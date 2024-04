Bari, lavori in corso: incubo traffico a Japigia

I cantieri in corso a Japigia, da via Caldarola a via Gentile, stanno creando non pochi disagi agli automobilisti. Lunghe code ad ogni ora del giorno soprattutto in via Gentile, all’altezza della Regione. Qui solo per raggiungere il palazzo della Regione, per chi arriva dal centro, è necessario fare un giro non indifferente. Disagi anche in zona via Caldarola. Della questione se ne è discusso anche in Consiglio comunale.