“La recinzione del cimitero è divelta da mesi, nessuno fa nulla”. A segnalarlo a Borderline24 è una cittadina. Siamo, in particolare, al cimitero del libertà, all’altezza del lato della rotatoria di via Tommaso Fiore. “È rotta – aggiunge – forse da un mese o addirittura due. I cancelli ovviamente così non servono a nulla, si può entrare tranquillamente da qui. Sicuramente è un varco, urge intervenire” – ha concluso senza nascondere i timori relativi a possibili atti vandalici.