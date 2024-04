Commissione parlamentare antimafia, chiesti atti su Bari

La commissione parlamentare Antimafia ha chiesto tutti gli atti riguardanti le inchieste di Bari, Torino e Palermo. Le tre inchieste riguardano, con vicende differenti, la compravendita di voti elettorali o voti di scambio. Lo riporta l’Ansa. Il caso Bari quindi approda anche in commissione parlamentare, dopo le ultime due inchieste che hanno portato agli arresti di politici come Giacomo Olivieri, la moglie Maria Carmen Lorusso, ex consigliera comunale, e ancora di Sandro Cataldo, marito dell’ex assessore regionale Anita Maurodinoia (che si è dimessa dall’incarico in giunta e dal Pd) e del sindaco di Triggiano, Antonio Donatelli.