Guidava in stato di ebbrezza a Bari, ritirata patente a 30enne

Sabato scorso, nelle ore notturne al quartiere Poggiofranco di Bari, la Polizia Stradale ha effettuato un servizio straordinario di prevenzione e contrasto al fenomeno della guida in stato di ebbrezza e di controllo delle condizioni psicofisiche dei conducenti alterate dall’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. L’attività rientra nell’alveo di un’ampia campagna di promozione sulla guida sicura promossa dal Ministero dell’Interno e finalizzata a intercettare l’utenza, soprattutto di giovane età, nei weekend, alla luce dell’elevatissimo rischio connesso all’uso di alcol e droga.

Il modulo operativo ha previsto anche l’impiego di personale dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Bari che ha eseguito gli esami tossicologici di primo livello direttamente sul posto, attraverso l’analisi dei campioni salivari prelevati. All’esito del servizio sono state sottoposti a controllo 27 veicoli e 41 persone; un 30enne è stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza, con conseguente ritiro della patente. Elevati quattro verbali per infrazioni alle norme del codice della strada, decurtati 15 punti alle patenti di guida.