Incidente per il ballerino Mattia Zenzola: “Automobilista scappato”

“Mi riempirebbe il cuore immaginare un mondo nel quale una persona che si schianta con velocità (con tanto di stop) contro un’auto, si fermasse almeno a dare soccorso invece di scappare via senza pietà”. Così su Instagram il ballerino di Valenzano, Mattia Zenzola, vincitore dell’ultima edizione di Amici. Il ballerino è stato vittima di un incidente e pare che l’automobilista che l’ha provocato sia fuggito. “Scrivo questo semplicemente per sensibilizzare, per sperare che nessuno di noi si permetta mai di fare una cosa simile – scrive ancora – Ringrazio chi si è fermato a dare una mano senza pensarci due volte, chi si è fermato anche solo per chiedere se fosse tutto a posto. Grazie a tutte le persone per i messaggi che sto ricevendo, non preoccupatevi è tutto ok”.