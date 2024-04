Tre uomini con il volto coperto si sono introdotti la scorsa notte in casa di un 78enne a Melissano, in provincia di Lecce. E dopo averlo svegliato, gli hanno intimato di consegnare il denaro che aveva in casa.

L’uomo, Mauro Caputo, un farmacista del posto, ha provato a reagire ma è stato preso a pugni dai malviventi che sono poi fuggiti con tremila euro che hanno trovato in una cassetta di metallo. Sull’accaduto indagano i carabinieri. Il 78enne è stato soccorso dal personale sanitario del 118.