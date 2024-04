Premialità per chi paga il bollo auto in Puglia, la proposta di legge

Uno sconto per i pugliesi che pagano nei tempi corretti il bollo auto: è quanto prevede la proposta di legge del gruppo di Fratelli d’Italia presentata oggi in Consiglio regionale, primo firmatario Michele Picaro, assieme al presidente di Aci Bari-Bat Francesco Ranieri. In sostanza, la proposta di legge che sarà portata in Aula prevede che per il 2024 chi è in regola con i pagamenti riceva uno sconto del 5% sul totale dovuto, mentre per il 2025 e il 2026 lo sconto scende al 2,5%. “Dobbiamo cambiare l’approccio nei confronti dei cittadini – ha commentato Picaro – quindi, nei perimetri previsti dalla legge, siamo nelle condizioni di premiare coloro che versano correttamente nei termini previsti il dovuto. Questo comporterà un vantaggio per i contribuenti ma anche per la

Regione Puglia perché ci saranno maggiori entrate”.

Ogni anno la Regione incassa circa 100 milioni di euro ma sono tanti i cittadini che non pagano o lo fanno in ritardo, con un aggravio per le casse pubbliche e per gli stessi cittadini. “L’idea – ha

aggiunto Ranieri – di premiare coloro che sono attenti al pagamento della tassa di circolazione è arrivata dal consigliere Picaro che ringrazio per l’attenzione. Abbiamo suggerito un piano di premialità per coloro che sono puntuali nel pagamento, quindi il primo anno uno sconto del 5% e poi sino al 2,5% per tre anni successivi. La tassa di circolazione è malvista, noi siamo solo un ente che riscuote, ma secondo noi la premialità sarebbe un vantaggio per tutti. Speriamo che il Consiglio approvi , io credo sia un esempio per i cittadini virtuosi puntuali nei pagamenti di tutte le tasse”.