“Vintage Market Bari”, la mostra mercato ispirata al ri-ciclo

La nona edizione del Vintage Market Bari si terrà dall’11 al 14 aprile, all’interno dell’ Expo Levante in Fiera (Padiglione n.19 – giovedì e venerdì dalle ore 10.30 alle 20.30, sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 21), con circa 160 espositori e una vasta gamma di articoli tra cui: abbigliamento vintage, artigianato creativo, prodotti hand made, modernariato, illustrazioni, collezionismo di dischi, libri, fumetti e altro, remake, articoli second hand, fashion designer, bio cosmesi. Sarà una quattro giorni piena di sorprese che consentirà ai visitatori di immergersi nelle proprie passioni alla ricerca del tesoro nascosto, del capo vintage a cui dare un’altra vita o semplicemente di curiosare tra gli oggetti e le collezioni dei tantissimi espositori che riportano alla mente ricordi del passato, con un unico denominatore comune: la sostenibilità. Lo slogan della manifestazione “Vintage is the way to save Planet” è un concetto che esprime l’opportunità di dare nuova vita agli oggetti e ai beni del passato, al di là dell’amore per il vintage, e di utilizzare ancora una volta prodotti sani, utili e funzionanti per il bene del pianeta. Pertanto il Vintage Market Bari non è un semplice mercatino dell’usato ma un contenitore in cui si incontrano passioni e interessi, caratterizzati dal passare del tempo, che vengono valorizzati e rilanciati sul mercato. Sarà anche una vetrina per giovani artisti e nuove realtà che propongono artigianato creativo, come pure per appassionati di moda e musica che vogliono condividere questa esperienza confrontandosi con un pubblico sempre più attento e consapevole.

“Anche per questa primavera il Vintage Market Bari promette iniziative molto interessanti, nell’ambito di un ampio programma che prevede più giornate rispetto alle precedenti edizioni – commenta l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone – . Di anno in anno abbiamo visto crescere questa manifestazione che fa del riuso e del recupero di indumenti e oggetti di ogni tipo la propria forza. Merito va agli organizzatori, noti a Bari per aver lanciato il vintage molti anni fa con il marchio Bidonville, che hanno saputo diffondere e rafforzare l’amore per l’usato, attraverso l’organizzazione di un evento che ha saputo farsi conoscere ben oltre i confini regionali, fino a diventare un punto di riferimento per gli amanti del vintage di tutto il Sud Italia”. “Siamo pronti – afferma Nicola Mincuzzi, uno dei due organizzatori -: ogni nuova edizione del Vintage Market Bari ci ricarica di entusiasmo e nuova energia. Tantissimi saranno i nuovi espositori che prenderanno parte al più grande Vintage Market di Puglia. Arrivano da sempre più lontano, ben oltre i confini regionali, per contribuire alla crescita di una manifestazione in cui crediamo molto. Nel frattempo stiamo lavorando anche a un nuovo progetto, quello di portare il Vintage Market Bari in tour: prima tappa di questa nuova esperienza, i prossimi 25 e 26 maggio, sarà Ostuni che ha voluto scommettere invitandoci a pensare e preparare un’edizione davvero speciale, nella suggestiva cornice del giardino della villa comunale Sandro Pertini”.

Oltre all’area market, il programma sarà ricchissimo di altre attività nelle varie aree tematiche: Kids che ospiterà (sabato e domenica) vari laboratori e spettacoli teatrali gratuiti per bambini (a cura delle artigiane di Pea.dè e LeGallineaPois e dall’associazione Scart Off e Room to Play); Music con dj Set only vinyl, live band e artisti e ballerini inclusi Lindy Hop; Food. Sarà inoltre allestita un’area dedicata all’esposizione/mostra di bici vintage a cura di Michele Paparella. Durante l’evento, radio RKO avrà una propria postazione fissa da cui trasmetterà una diretta con ospiti i protagonisti della fiera, gli organizzatori, gli standisti e gli stessi visitatori. A condurre il programma Carlo Chicco & friends, in regia Paola Pagone.

Calendario dei Laboratori e spettacoli per bambini – Nelle giornate di sabato e domenica, l’associazione culturale Scart Off e il progetto Pea.dè offriranno laboratori creativi di riuso per bambini, incentrati sull’educazione ambientale e lo sviluppo della psicomotricità infantile. Inoltre Room to Play eseguirà uno spettacolo teatrale destinato ai più piccoli dal titolo “Per un battito d’ali”, con musica dal vivo.

Sabato 13 aprile

Laboratori Scart Off alle ore 12 e alle 16

Room to Play alle ore 17 e alle 18.30

Domenica 14 aprile

Laboratori a cura di Pea.dè e LeGallineaPois alle ore 11 e alle 16

Room to Play alle ore 12.30, alle 17.30 e alle 19

Calendario dj e live band

Venerdì 12 aprile

Altamura Beat Drummer Show con Francesco Marcello Sette dalle ore 18.30 alle 19.30

Nicola Del Mastro & Caori Swing – Jazz and Beatles dalle ore 20 alle 21

Sabato 13 aprile

dj Vito Santamato dalle ore 12 alle 15

dj Carlo Chicco dalle ore 17 alle 18.30

live band The Good Ole Boys dalle ore 18.30 alle 21

Domenica 14 aprile