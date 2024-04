Bari, asili aperti di pomeriggio: posti per chi è in lista di attesa

La giunta comunale ha approvato ieri la delibera che approva la retta mensile per il servizio di frequenza pomeridiana offerto dagli asili nido comunali nell’anno educativo 2023/24 attraverso l’utilizzo del Fondo di solidarietà comunale di cui all’art.1, comma 172, della Legge n. 234/2021.

Il provvedimento consentirà di potenziare il servizio educativo degli asili nido comunali, ampliando la disponibilità del numero di posti attraverso la frequenza pomeridiana dei minori inseriti nelle liste di attesa (graduatoria approvata con D.D. n. 12625 dell’11/08/2023).

Per il servizio di frequenza pomeridiana degli asili nido comunali è confermata una retta mensile pari all’1% del reddito ISEE in corso di validità, fino a un massimo di € 400. L’importo mensile da corrispondere sarà determinato in misura proporzionale alle ore di funzionamento del servizio (4 ore) e applicando i criteri di esonero e/o riduzione dal pagamento, già in vigore (D.G. n. 955 del 13/12/2022).

“Abbiamo scelto di utilizzare risorse del fondo di solidarietà per garantire il funzionamento ordinario e l’incremento dei posti negli asili nido comunali – spiega Paola Romano -. A breve pubblicheremo l’avviso per consentire di coprire i 99 posti ancora disponibili nella fascia pomeridiana del servizio dando priorità ai piccoli inseriti in lista d’attesa per l’anno educativo in corso. Le risorse del fondo di solidarietà ci permetteranno di confermare la medesima iniziativa anche per l’anno educativo 2024-25”.