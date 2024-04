Expolevante 2024, tutto pronto per lo stand dell’Aci Puglia

E’ tutto pronto per Expolevante 2024, la quattro giorni dedicata al tempo libero, allo sport e allo smart mobility in programma da domani a domenica 14 aprile. Lo stand n. 1 del padiglione 110 della Fiera del Levante ospiterà gli Automobile Club di Bari Bat, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

In collaborazione con il CONI Puglia, il Comitato Regionale degli Automobile Club della Puglia, guidato dal Presidente dell’AC Foggia Raimondo Ursitti, ha predisposto per l’occasione una serie di iniziative che abbracciano tutte le attività dell’Ente e per la prima volta sarà presente un simulatore di guida dinamico sim racing Esport in grado di riprodurre la guida in pista nella sua completezza con software per competizioni completi di variabili del mondo reale come consumo di carburante, danni, usura e aderenza degli pneumatici ecc… Il moderno simulatore, messo a disposizione dal DSC (Driving Simulation Center) Lecce, il primo centro sim racing e-sport in Puglia, con sede presso l’Automobile Club Lecce, sarà eccezionalmente fruibile dai visitatori nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 aprile.

Dal motorsport all’affascinante mondo legato alle auto d’epoca, il programma messo a punto per Expolevante 2024 sarà l’occasione per conoscere da vicino il vasto mondo ACI. Si potrà ammirare una ricca mostra fotografica inerente eventi sportivi e storici, anche con la proiezione di entusiasmanti video delle gare automobilistiche organizzate sul territorio pugliese.

Saranno presenti dei visori speciali che, indossati, simuleranno lo stato di coloro i quali guidano in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ma anche le conseguenze della stanchezza alla guida, oggi tra le maggiori cause di incidentalità stradale. In apposita area dedicata alla formazione, poi, e destinata agli studenti di ogni fascia di età presenti in fiera, saranno erogati mini corsi di educazione stradale con particolare riguardo al fattore umano come la distrazione, oltre ai concetti fondamentali della Guida in Sicurezza utili a prevenire un incidente stradale: a partire dal rispetto dei limiti di velocità, della sicurezza attiva e passiva, fino ad arrivare alla necessità di mantenere sempre la massima concentrazione al volante. L’eccezionalità della partecipazione congiunta di tutti gli Automobile Club della Puglia e l’intesa tra i loro presidenti appositamente riunitesi nel Comitato regionale, si ripete per la seconda volta a comprovare l’impegno sul territorio nel rispetto dei principi base della stessa Federazione ACI, che sostiene le iniziative provinciali, e la forza della sinergia e della cooperazione dei cinque club della regione, nell’ottica della valorizzazione delle risorse locali.