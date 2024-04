“Uomo attira ragazzini a Casamassima”, la denuncia sui social

“Un signore brizzolato con barbetta e viso rosso scuro, età circa 60 anni altezza m1,70 circa corporatura un po’ robusta, con un’auto scura aveva il cofano aperto e ha chiesto aiuto a mio figlio (ovviamente era da solo), di dargli una mano per prendere una carta dal buco che era all’interno del cofano spiegandogli che aveva bisogno di una mano piccola”. Inizia così il racconto di una mamma a Casamassima che sta facendo il giro dei social. “Quell’uomo ha anche detto a mio figlio di togliersi il giubbotto per non rovinarlo, tutto in maniera da signore molto gentile, inoltre gli ha chiesto il telefono e a quel punto mio figlio si è insospettito però purtroppo si è fidato. Per fortuna in quel momento ho videochiamato mio figlio e ha aperto la chiamata facendo vedere il signore, che subito si è voltato e mandato via mio figlio”.

“L’accaduto è stato segnalato ai carabinieri, purtroppo se non ci sono altre segnalazioni non possono incominciare delle ricerche. Per cortesia chiedete ai vostri figli e segnalate ai carabinieri.

Pare che abbia usato la stessa tecnica con 2 ragazzini vicino l’ex ospedale ma loro gli hanno risposto male e non ci hanno fatto più caso. Comprendo che l’errore è stato di mio figlio, ma secondo lui stava aiutando un adulto gentile in difficoltà e non voleva essere maleducato. Prestate attenzione”.