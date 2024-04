Bari, al posto della Lorusso entra in Consiglio Fragola

E’ subentrato alla consigliera arrestata Maria Carmen Lorusso e a Michele Nacci (anche lui implicato nella stessa inchiesta), il neo consigliere Francesco Fragola. “Come sapete – ha detto in Consiglio – oggi subentro per surroga ad una consigliera dimissionaria, ma non ritengo opportuno entrare nel merito di vicende giudiziarie sulle quali sarà la magistratura ad accertare eventuali responsabilità. In questa sede mi limito semplicemente a evidenziare che, con grande fatica, sacrificio e in maniera del tutto inaspettata, sto realizzando una mia aspirazione e un obiettivo che ho cercato di perseguire con amici, conoscenti, collaboratori e tutti coloro che mi hanno aiutato nell’ultima campagna elettorale”.

“Credo che Bari – che è la città in cui sono nato e che amo – possa migliorare e cambiare ancora. Sogno e voglio un futuro dove la mia città sia libera, dove al posto dell’illegalità regnino onestà, giustizia, generosità, solidarietà, amore per il lavoro e rispetto per la vita. Io non sono espressione di partiti o movimenti: sono un cittadino eletto da cittadini e per questo porterò in quest’aula le loro richieste e le loro esigenze. Sarò la loro voce, da civico e indipendente quale sono”, ha concluso.