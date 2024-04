Bari, avviate procedure per messa a bando delle concessioni marittime

Avviate le procedure in vista della messa a bando delle concessioni demaniali marittime. Il Comune ha pubblicato un avviso pubblico con il quale ha invitato 58 titolari di concessioni, da ristoranti a stabilimenti balneari fino a pescherie o semplici occupazioni di pontili, a inviare entro 45 giorni opportuna documentazione sulle loro concessioni. In vista dei futuri bandi per il rilascio di nuove autorizzazioni. I concessionari devono produrre documentazione fotografica e rilievo planimetrico dello stato dei luoghi, disposizione di eventuali manufatti presenti, con le relative dimensioni; perizia giurata di stima redatta da un esperto per definire gli investimenti dei beni aziendali e dei beni amovibili utilizzati a partire dal 01/01/2019 e non ancora ammortizzati alla data del 31 dicembre 2023; il valore dell’avviamento dell’azienda commerciale.

Tutte le informazioni serviranno a determinare anche il valore economico che sarà reso pubblico in occasione della pubblicazione del bando per la concessione e corrisposto dal concessionario subentrante al concessionario uscente alla conclusione della procedura. In caso di nuove assegnazioni, al concessionario uscente saranno riconosciute indennità per i beni aziendali, per la perdita dell’avviamento dell’attività imprenditoriale. Non si potrà comunque superare il limite massimo di 18 mensilità del canone concessorio dell’ultimo anno. Non sarà riconosciuta al concessionario uscente alcuna indennità per gli investimenti effettuati con fonti di finanziamento di natura pubblica interamente a fondo perduto. Nel caso in cui i concessionari destinatari dell’avviso non producano la documentazione richiesta entro il termine indicato, o la stessa sia prodotta in modo parziale e/o non conforme alle prescrizioni, non sarà considerata alcuna indennità.

Non sarà consentita la partecipazione alle successive procedure di selezione del concessionario ai soggetti che risultino inadempienti nel pagamento dei canoni o delle rate o destinatari di provvedimenti di decadenza adottati dal Comune di Bari.