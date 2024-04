Bari, la storica pizzeria Botta cerca nuovi proprietari

I proprietari della storica pizzeria Botta di Madonnella cedono l’attività. Lo annunciano loro stessi su un sito di vendite immobiliari.

“Cedesi avviatissima attività di Pizzeria-Trattoria (con licenza per vendita di superalcolici) con 40 anni di storia – si legge nell’annuncio- Si tratta di una delle più famose pizzerie presenti nel centro cittadino, il suo nome è sinonimo di tradizione e affidabilità. La location, situata in una via ad altissimo scorrimento di veicoli ed in un quartiere con grande densità popolare, verrà ceduta dotata di tutte le attrezzature utili per poter esercitare la propria attività (tra le quali spiccano 2 canne fumarie), completa di tutti gli arredi e dotata di tutte le autorizzazioni necessarie”.

Il locale interno è di circa 220 mq. diviso in tre ampie sale per la consumazione, un zona preparazione pizze, una comoda sala esterna e un deposito di 54 mq. con 4 bagni (di cui uno con accesso per disabili) e una comoda cucina completa di tutti gli accessori.

“Si precisa che l’attività può essere ceduta, in due soluzioni: – 1° soluzione: vendita attività con annesso canone di locazione di circa € 2.500/00. – 2° soluzione: vendita attività con acquisto dell’intero locale (quindi acquisto delle mura”. (Foto web)