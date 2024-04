Chiude il palazzetto a Bari, l’appello: “Serve un nuovo spazio”

Il Municipio 5 ha solo una struttura per lo sport al coperto, il palazzetto dello sport di San Pio. Adesso quel palazzetto rischia di restare chiuso per mesi, forse addirittura per anni per via di lavori di manutenzione straordinaria. Centinaia di bambini e ragazzi, ma anche adulti, rischiano di restare senza uno spazio per praticare il proprio sport preferito, tra questi basket e pallavolo, ma anche pattinaggio, nei mesi più freddi. Le associazioni Marlu Basket, Ascd Europa e Asd Wonderful hanno quindi avviato una petizione per chiedere al Comune di predisporre uno spazio per lo sport al chiuso.

“Rivolgiamo il nostro appello alle istituzioni, in particolare al sindaco Antonio Decaro – si legge nel testo – a lui chiediamo un ultimo sforzo prima di lasciare il timone di questa città. Vorremmo costruire un tensostatico nel centro sportivo San Pio, li dove si trova la pista di pattinaggio. Si tratterebbe di una soluzione che permetterebbe di poter proseguire le attività anche durante i lavori, senza negare a nessuno il diritto allo sport, ma lascerebbe una preziosa eredità anche al territorio che oggi non ha altri spazi al chiuso per gli sport indoor come basket o pallavolo con associazioni spesso costrette a dichiarare il sold-out e a mantenere a numero chiuso i corsi perché gli spazi non bastano per le tantissime richieste. In questo municipio – continua la petizione – abbiamo bisogno di spazi per lo sport, ma anche dove poter far incontrare i giovani che altrimenti sarebbero a casa davanti a uno schermo o per strada. Non possiamo permettere che il quartiere resti senza sport, nemmeno per un giorno”.