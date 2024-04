Chiude l’ipermercato a BariBlu, oggi la protesta dei lavoratori

FILCAMS CGIL Bari,, Fisascat CISL Bari e UILTuCS Puglia in data 11 Aprile 2024 dalle ore 13,00 alle ore 16,00 all’interno della galleria del Centro Commerciale Bariblu di Triggiano hanno indetto un presidio di protesta dei lavoratori dipendenti della società Iperblu (marchio Carrefour). L’iniziativa di mobilitazione è stata indetta a seguito della proclamazione nella stessa giornata da parte di FILCAMS CGIL Bari – FISASCAT CISL Bari e UILTUCS Puglia dello sciopero del suddetto personale, che sarà attuato mediante l’astensione dal lavoro per l’intero turno giornaliero.

“Lo sciopero ed il presidio di protesta dell’11/04/2024 – dichiara il Segretario Generale della Filcams Cgil, Antonio Ventrelli – sono finalizzati a rivendicare la tutela occupazionale dei circa 60 lavoratori del punto vendita messi a rischio a seguito della comunicazione da parte di Iperblu di interruzione della trattativa con Bluapulia (proprietaria del Centro Commerciale) e della retrocessione del ramo d’azienda alla suddetta società”.

Il segretario Filcams Cgil Bari Francesco Potere denuncia che: “dopo tre mesi di trattativa presso la task force regionale (Comitato Sepac) in cui sembrava scongiurato il peggio in quanto le due società sembrava avessero trovato un accordo relativamente alle condizioni di rinnovo del contratto di fitto di ramo d’azienda per altri 9 anni, la trattativa ha improvvisamente avuto un triste epilogo in quanto le due società hanno fatto prevalere i contrapposti interessi economici rispetto alla tutela occupazionale”.

La Segreteria FILCAMS CGIL Bari invita pertanto le due società ad una maggiore responsabilità sociale e dichiara che chiederà unitariamente un incontro alla task force regionale (Comitato Sepac) e che la mobilitazione continuerà ad oltranza fino a quando non sarà garantita la salvaguardia occupazionale dei lavoratori.