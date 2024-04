Colapesce Dimartino approdano in Spagna con Splash

Dopo il successo in Italia di Splash – presentato al festival di Sanremo 2023, certificato Disco di Platino e segnalato da Rolling Stone Italia come miglior brano italiano del 2023 – Colapesce Dimartino arrivano in Spagna con Splash (Mas Que Mares), una nuova versione del brano, disponibile dal 12 aprile, in collaborazione con la cantautrice Rigoberta Bandini, astro nascente del panorama musicale spagnolo e reduce dal successo del suo album di debutto La Emperatriz. Per i due cantautori è il secondo brano a varcare i confini italiani, dopo il successo di Mùsica Ligera, reinterpretata da Ana Mena e diventata una hit internazionale vincendo ai Los 40 Music Awards 2022 come Migliore canzone nella categoria Spagna e conquistando la certificazione spagnola del Doppio Disco di Platino. Splashè un viaggio musicale e anche un tuffo nella nostra memoria collettiva: un omaggio alla grande canzone italiana (dalla coppia Battisti-Mogol a Domenico Modugno), ma sempre rimanendo fedeli al proprio mondo sonoro, un rock mediterranneo dalle influenze internazionali, ormai marchio di fabbrica della produzione di Colapesce Dimartino.

A curare gli arrangiamenti degli archi, il M° Davide Rossi, il musicista e produttore italiano più volte vincitore ai Grammy Awards – in carriera ha collaborato con i più grandi nomi del panorama internazionale Coldplay, Ed Sheeran, U2, Kanye West, Frank Ocean, The Verve e molti altri – che torna a lavorare con il duo siciliano dopo il successo di Musica leggerissima. Da maggio, Colapesce Dimartino saranno live nei più festival estivi italiani con il tour Lux Eterna Beach – Estate 2024. Questo il calendario: 24 maggio Segrate (MI), 12 giugno Moncalieri (TO), 22 giugno Roma, 3 luglio Perugia, 13 luglio Alberobello (BA), 19 luglio Gardone Riviera (BS), 26 luglio Gradisca D’Isonzo (GO), 4 agosto Camigliatello Silano (CS), 8 agosto Castelbuono (PA), 10 agosto Noto (SR), 7 settembre Oira di Crevoladossola (VB).