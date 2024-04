Como-Bari: la storia. Iachini: “A Como servirà la gara perfetta”

La seconda sconfitta interna consecutiva ha alimentato ancor di più il clima di tensione e i malumori nella tifoseria biancorossa. Il Bari prova a ripartire per ottenere i punti necessari per tirarsi fuori dalle sabbie mobili della classifica di serie B.

Prossimo step, la proibitiva trasferta contro il Como dei fratelli Hartono. La squadra lariana è reduce dall’exploit esterno in casa del Catanzaro.

Como Bari, gara valevole per la trentatreesima giornata del campionato di serie B, si giocherà sabato 13 aprile con fischio d’inizio alle ore 14.

L’avversario – Il Como 1907, noto più semplicemente come Como, è una società calcistica italiana fondata nel 1907. La società lariana ha disputato 36 campionati di Serie B e 13 campionati nella massima divisione, l’ultimo dei quali nella stagione 2002-2003. Il suo miglior risultato di sempre fu il sesto posto ottenuto al termine della sua prima stagione in Serie A.

La tradizione sportiva del principale sodalizio calcistico comense, la 28ª a livello nazionale secondo i criteri della FIGC, iniziò nel 1907 con la nascita del Como Foot-Ball Club. Quest’ultimo, dopo le fusioni con il Club studentesco Minerva nel 1911 e con l’Esperia nel 1926, divenne l’Associazione Calcio Comense, rinominata poi Associazione Sportiva Como nel 1936. Nel 1938, dalla fusione con l’A.S. Ardita di Rebbio, nacque la Sportiva Como, divenuta poi Associazione Calcio Como e infine Como Calcio S.p.A. nel 1970.

Quest’ultima venne dichiarata fallita nel 2004 e ad essa subentrò la Calcio Como S.r.l., a sua volta dichiarata fallita nel 2016 e gestita in esercizio provvisorio fino al 2017, quando l’attività sportiva è stata rilevata all’asta dalla F.C. Como S.r.l.. Nell’estate 2017, a causa di alcune pendenze non onorate, la FIGC respinse la domanda di attribuzione del titolo sportivo della vecchia società fallita alla F.C. Como S.r.l., escludendo di conseguenza il Como dai campionati professionistici. La squadra è stata quindi rifondata con l’attuale denominazione, ripartendo dalla Serie D.

I precedenti tra Como e Bari sono 44 e il bilancio è ‘quasi’ in parità: sono infatti 15 le vittorie biancorosse, 15 i pareggi e 14 le affermazioni comasche. In terra lombarda si sono disputati 21 incontri e i galletti hanno avuto la meglio in sole 3 occasioni, 7 sono stati i pareggi e 11 i successi lariani.

Le due formazioni si sono incontrate l’ultima volta nello scorso campionato, il 27 novembre 2022. La gara terminò 1-1 grazie alle reti di Botta per il Bari e Cerri per i padroni di casa.

Doppi ex della sfida: Cristian Stellini,Francesco Pedone, Stefano Gori, Gianluca Zambrotta, Eugenio Lamanna, Diego De Ascentis, Mauro Bressan, Emanuele Brioschi, Alessandro Micai, Carlo Gervasoni, Davide Olivare, Roberto Goretti, Paolo Annoni, Abdelkader Ghezzal , Gabriele Rolando, Pietro Parente, Claudio Sclosa,Giuseppe Greco, Nicola Caccia, Giacomo Libera, Martino Borghese, Luigi Sala, Aldo Serena, Luigi Anaclerio, Stefano Maccoppi, Claudio Correnti,Mattia Collauto,Carlo Sassarini, Antonio Lonardi, Osarimen Ebagua, Poerio Mascella, Davide Dionigi, Alessio Tendi, Robert Maah, Denis Godeas , Riccardo Allegrett, Maurizio Laureri, Aldo Santoni, Giovanni Terrani, Gianvito Geotti, Fabio Vignaroli, Adriano Montalto, Agostino De Nardi e Migjen Basha.

Allenatori che hanno guidato entrambe le compagini: Enrico Catuzzi, Eugenio Fascetti e Gianni Seghedoni.

I TECNICI – Nella conferenza stampa pre-match, in casa Bari, ha parlato il tecnico Beppe Iachini: “Nelle ultime settimane, non siamo stati fortunati. Non mi piace trovare alibi, ma in ogni partita ci sono stati episodi che non ci hanno avvantaggiato. Ma dobbiamo essere più forti di tutto e di tutti. Sotto porta dobbiamo essere più cattivi e cinici, perchè se sblocchi la partita ne trai vantaggio. A Como troveremo tanto entusiasmo e ci vorrà grande rispetto ma grande coraggio: per fare punti servirà una partita perfetta. Quando sono arrivato mi aspettavo una situazione complicata, ma credevo anche di poter fare qualche punto in più. Puscas? Dopo la gara di Modena, si era creata una certa pressione attorno a lui, quindi ho preferito dare spazio a Diaw e Colangiuli”.

PROBABILI FORMAZIONI:

COMO: Semper, Iovine, Goldaniga, Odenthal, Sala, Strefezza, Abildgaard, Braunoder, Da Cunha, Cutrone, Gabrielloni. All. Roberts

BARI: Brenno, Pucino, Matino, Vicari, Ricci, Maita, Maiello, Lulic, Morachioli, Aramu, Diaw. All. Iachini

Arbitrerà la gara il signor Daniele Rutella della sezione di Enna. Gli assistenti saranno Stefano Liberti della sezione di Pisa e Federico Fontani della sezione di Siena. Quarto ufficiale sarà Davide Gandino della sezione di Alessandria, mentre al VAR ci sarà Daniele Chiffi (Padova), coadiuvato dall’ AVAR Gianpiero Miele (Nola).

