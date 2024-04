Il M5S abbandona la maggioranza in Regione: “In Puglia zona grigia”

Giuseppe Conte a distanza di una manciata di giorni, torna a Bari. Dopo aver di fatto contribuito alla disfatta delle primarie, previste per lo scorso 7 aprile e dopo aver ribadito l’assoluta fiducia nel candidato Michele Laforgia, lancia un nuovo annuncio: “Rinunciamo ai ruoli di Governo nella Regione Puglia”: Consiglio e Giunta, dunque. Una rinuncia che vuole essere un segnale per costruire la legalità. La decisione in seguito all’ennesima bufera giudiziaria che stavolta ha riguardato la regione Puglia. Conte è pronto a un parto della legalità da condividere con la buona politica pugliese. “Qui zona grigia, non possiamo fare finta di nulla”.