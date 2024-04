Bari, banda in azione nella notte: saccheggiato il liceo Scacchi

Hanno lasciato escrementi nei corridoi e per finire hanno portato via i computer dalle classi. Furto questa notte al liceo scientifico Scacchi di Bari, in via Melo, a due passi dalla stazione ferroviaria. Secondo quanto si apprende, ignoti si sarebbero introdotti nella scuola, riuscendo a eludere i sistemi di sicurezza e rompendo lucchetti e catene, e avrebbero portato via alcuni computer, oltre che a saccheggiare i distributori automatici. I ragazzi hanno ritardato l’ingresso nella scuola. Indagano i carabinieri.