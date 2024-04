“Emery sta male”, al via da Bari macchina di solidarietà

Emery ha cinque anni e non sta bene. Per questa ragione, da Bari, è stata messa in moto una vera e propria macchina della solidarietà. Obiettivo, aiutare la cagnolina randagia, ritrovata poche settimane fa nelle campagne di Acquaviva in pessime condizioni di salute, a stare meglio.

Diverse le problematiche di cui è affetta la cucciola, portata subito dai volontari in una clinica. Rogna, anemia, leishmaniosi, ma anche due piccoli tumori mammari. Per supportare i volontari nelle cure e permettere alla cagnolina di tornare a vivere serenamente è stato dato il via a una raccolta fondi, lanciata su GoFundMe da Stèphanie Trizio. Tantissimo il supporto che in pochi giorni ha permesso di racimolare circa 2mila euro. L’obiettivo è fissato a 2.500 per curare la cagnolina e “darle nuova vita”.

“Ogni aiuto è il benvenuto – ha scritto l’ideatrice che ha già affermato di voler adottare la cucciola – anche se voleste donare i croccantini, anziché fare una donazione materiale, ve ne sarei immensamente grata” – conclude.