I grillini fuori dalla Giunta pugliese, Emiliano: “Non era necessario”

“Ritengo che, una volta che avremo realizzato ciò che ci chiedono, questa parentesi si chiuderà velocemente, anche prima delle elezioni europee”. A dirlo, in un’intervista al Fatto Quotidiano, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, dopo l’uscita dalla giunta e dalla maggioranza degli alleati 5S. “Non era indispensabile uscire – aggiunge – e infatti comprendo l’amarezza e l’irritazione delle altre forze politiche che mi stanno sostenendo anche in questo momento. Detto questo, con Conte, Schlein e Fratoianni siamo concordi nel non voler più tollerare alcun tipo di attività che non sia perfettamente conforme ai principi di imparzialità e legalità”. Per Emiliano, “è necessario che la Regione si doti di strumenti attivi di pre-investigazione, visto che il sistema anticorruzione previsto dalle leggi nazionali si è dimostrato insufficiente. Faremo ciò che ci chiedono prima delle Europee perché non vorrei che questo diventasse terreno di scontro, e quindi di ulteriore spaccatura, delle forze politiche che invece proprio qui in Puglia hanno dimostrato che si può governare bene insieme”. E alla domanda se abbia sentito la segretaria dem Elly Schlein, Emiliano risponde: “Sì, ed è molto dispiaciuta: teme che i 5S abbiano preso questa decisione per porsi nuovamente in competizione col Pd”.