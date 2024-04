Il pizzaiolo Capuano appena sbarcato a Bari cerca personale

Ha aperto da solo qualche giorno, precisamente il 4 aprile, la rosticceria del napoletano Vincenzo Capuano e già è previsto un ampliamento del personale. Il brand del campione del mondo di pizza contemporanea infatti ricerca per la nuova apertura in città due rosticcieri da inserire nel team della sede di via Piccinni.

“I candidati – si legge nell’annuncio – faranno parte di un team giovane e dinamico con una forte propensione all’attenzione sul prodotto e sul cliente”. Si richiede: esperienza nel settore, buone doti organizzative, pulizia e capacità di lavorare in team e si offre un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con turni di lavoro da concordare. Prevista una retribuzione tra €1.200,00 – €1.400,00 al mese.

Per ampliamento organico si cerca, tra l’altro, un cuoco capo partita nel ristorante di Sofia Loren. Si offre un contratto a tempio pieno con turni di lavoro anche nel weekend. Retribuzione prevista di €1.600,00 – €2.000,00 al mese.