Perseguita la ex e viola divieti, arrestato 48 nel Leccese

Avrebbe violato i divieti di avvicinamento alla sua ex per otto volte in un solo giorno. Per questa ragione, un 48enne di Gallipoli, è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal gip del Tribunale di Lecce. L’uomo, al quale è stato vietato di avvicinarsi e ha anche un ammonimento del questore, si sarebbe addirittura travestito da fantasma, indossando un lenzuolo bianco, per terrorizzare la donna e perseguitarla. Grazie all’utilizzo di un dispositivo anti stalking che impone un braccialetto elettronico allo stalker e dota la vittima di un ricevitore per segnalare eventuali violazioni dei divieti, i carabinieri hanno così accertato che l’uomo, in un solo giorno, si sarebbe avvicinato ben otto volte alla vittima.