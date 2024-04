Ritrovata in campagna la 76enne scomparsa a Castro

E’ stata ritrovata verso le 2 della scorsa notte, rannicchiata a terra in aperta campagna, in una zona difficile da raggiungere la 76enne di cui si erano perse tracce a Castro, in provincia di Lecce, da ieri mattina. Le operazioni di ricerca sono state supportate dall’utilizzo di un drone dotato di termocamera, inviato appositamente dal comando vigili del fuoco di Bari, che è riuscito a individuare la donna. Le operazioni sono state coordinate dai vigili del fuoco del servizio Tas (Topografia applicata al soccorso) i quali, dopo aver geolocalizzato la posizione trasmessa dal drone, hanno immediatamente inviato personale di terra per il recupero. La donna, una volta soccorsa, è stata affidata alle cure del personale medico del 118. Alle ricerche hanno collaborato i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase, i cinofili, i carabinieri, la polizia e la protezione civile.