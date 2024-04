Sfera Ebbasta, 200 dischi di platino: record italiano

Soundtrack da ascoltare durante la lettura: “Mi fai impazzire” – Blanco & Sfera Ebbasta

200 dischi di platino. Una carriera discussa ma sempre vissuta al massimo.

Il primo artista italiano ad aver raggiunto questo grande traguardo, ovvero 200 dischi di platino, è Gionata Boschetti, classe 1992, in arte Sfera Ebbasta.

In un’intervista spiega il perché di questo nome “Io facevo i graffiti, mi taggavo Sfera. Quando ho deciso di iscrivermi a Facebook, il social mi chiedeva un nome e un cognome. Io quindi ho messo “ebbasta” al posto del cognome perché non volevo dare troppi dati, no? E da Sfera Ebbasta su Facebook sono diventato Sfera Ebbasta nella vita”.

Ad oggi Sfera è uno degli artisti più acclamati del panorama musicale italiano ma tutto nasce dalla pubblicazione dell’album XDVR, registrato in collaborazione con il produttore discografico Charlie Charles.

L’inizio di un grande successo che passa dall’uscita di altri album, tra cui Sfera Ebbasta (2016), Rockstar (2018) e Famoso (2020). Quest’ultimo album particolarmente importante per lui, poiché lo porta ad essere il primo artista italiano nella top 100 mondiale di Spotify.

Come spesso accade, ad un maggior successo, si affianca una più grande possibilità di suscitare polemiche e critiche. La musica di Sfera fa infatti spesso fa riferimento alla vita nei quartieri periferici e alla realtà delle bande criminali, e per questo è stato talvolta accusato di glorificare la violenza e la delinquenza. In particolare, discusso è il brano “Tran Tran”, contenuto in “Rockstar”, contestato per il riferimento alla ‘ndrangheta calabrese e alla figura di Pino Arlacchi, ex senatore italiano condannato per concorso esterno in associazione mafiosa.

Nonostante le critiche, Sfera Ebbasta continua la sua carriera musicale stringendo collaborazioni con grandi artisti di fama internazionale come J Balvin, Steve Aoki e Future.

Tra i successi che gli hanno tuttavia permesso di arrivare a questo primato italiano abbiamo sicuramente “Mi fai impazzire” – Blanco e Sfera Ebbasta, con 9 platini, “Rockstar” – Sfera Ebbasta, con 7 platini e anche degno di nota “Nuovo Range” – Rkomi feat. Sfera Ebbasta, con 6 platini.

Se nel 2020 era l’artista con più dischi venduti in Italia nel decennio 2010-2019, più di 4,2 milioni di copie tra album e singoli digitali, ad oggi 2024, detiene anche il record del maggior numero di brani al primo posto della Top Singoli, circa 28 e maggior numero di settimane in prima posizione circa 50.