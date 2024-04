Tattoo Convention, a Bari i professionisti in vetrina

Il vasto mondo del tatuaggio in vetrina a Bari durante Expolevante 2024 a partire da oggi fino a domenica 14 aprile. Bari Tattoo Convention, giunta alla 5^ edizione, vedrà nel padiglione 20 oltre 150 artisti italiani ed internazionali impegnati in questa arte millenaria che risale ad epoche antiche. Nei secoli i suoi significati sono mutati sia dal punto di vista stilistico che culturale e sociale ed oggi è una forma di decorazione del corpo molto diffusa. Anche le tecniche di tatuaggio hanno subito nel corso degli anni una notevole evoluzione fino a diventare sempre più precise ed efficienti.

La convention barese non si rivolge solo agli appassionati ma anche a coloro che hanno sempre sognato di fare un tatuaggio o cercare nuove idee. Ad Expolevante il visitatore si immergerà in un universo variopinto e variegato, in un viaggio che lo porterà a scoprire questa pratica per cui si riscontra un crescente interesse perché percepita sempre più come espressione personale. Non solo calciatori, vip, star del cinema e della musica, sono sempre più i giovani e meno giovani impazienti di ricevere il tocco sapiente dei tatuatori che lasceranno segni indelebili in varie parti del corpo. Non a caso l’etimologia della parola tatuaggio deriva da ta-tau che in lingua polinesiana vuol dire segno sulla pelle.

I tatuatori presenti alla convention si sfideranno per vincere prestigiosi premi messi in palio partecipando a contest e competition dei migliori tatuaggi svolti durante l’arco delle tre giornate. C’è grande attesa per la partecipazione alla convention dell’ambasciatore del tatuaggio tradizionale Brent Mc Cown direttamente dalla Nuova Zelanda. In programma anche la “Trad Tattoo Reunion” di artisti specializzati nel tatuaggio tradizionale di Bari. Oltre il tatuaggio all’interno della manifestazione, ci saranno esibizioni itineranti, scuole di ballo e un’area espositiva che spazia dall’abbigliamento tecnico ad accessori e prodotti per i centri specializzati. A Bari Tattoo Convention arriveranno tatuatori da Torino, Milano, Venezia, Trieste, Padova, Bologna, Grosseto Firenze, Roma, Benevento, Bari, Martina Franca, Copertino, Crispiano, Melfi e tante altre città italiane. La lista di tutti i tatuatori che parteciperanno alla convention è on line alla pagina Instagram @baritattooconvention e per qualsiasi informazione si può scrivere a info@baritattooexpo.it