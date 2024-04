Terremoto politico in Puglia, Emiliano: “Non azzero giunta”

“Non azzeriamo. Dobbiamo solo completare i buchi. Completare la giunta e continuare a lavorare con grande serenità. Mi mancano due assessori”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, nel corso di un’intervista all’Huffpost in merito alle dimissioni di Anita Maurodinoia, coinvolta in un’indagine per voto di scambio e Rosa Barone, del M5s, che ha lasciato in seguito alla decisione del Movimento di lasciare la giunta.

“L’assessore alla legalità proposto dal M5s?” – ha proseguito Emiliano – lo vedremo. L’assessore alla legalità è un simbolo. Ma noi abbiamo sempre pensato che l’intera giunta sia una giunta alla legalità. E ancora lo pensiamo. Perché la giunta in carica non è toccata in alcun modo dalle indagini in corso. Questo deve essere chiaro. In ogni caso, io mi auguro che i Cinque stelle rientrino in giunta però è chiaro che in un momento del genere il Pd avrebbe voluto che il M5s che era parte della maggioranza avesse tenuto un comportamento diverso” – ha aggiunto escludendo poi la possibilità di un commissariamento del partito. “Il partito è sano ed è assolutamente capace di gestire la situazione che è difficilissima” – ha concluso.

Per lunedì prossimo, proprio in seguito all’uscita del M5s dalla maggioranza, è atteso un incontro del Pd pugliese che riunirà la direzione nel tentativo di effettuare un’analisi dell’attuale situazione politica e inoltre, per concretizzare la richiesta, annunciata negli scorsi giorni, di una riunione di maggioranza. Obiettivo, in questo caso, verificare la tenuta del centrosinistra in Consiglio regionale. Lo ha confermato all’Ansa il segretario regionale del Pd, Domenico De Santis il quale ha evidenziato che il vertice servirà anche per discutere l’eventuale rimpasto in Giunta. De Santis ha inoltre affermato che l’interlocuzione con la segretaria Elly Schlein è “quotidiana”.

Foto repertorio