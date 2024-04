Tre incidenti stradali a Bari. È accaduto poco fa, uno al cavalcavia adriatico, in particolare al rondò in direzione via Tatarella, l’altro all’imbocco della statale 16, in direzione Sud e il terzo sulla statale 16, in direzione Sud, all’altezza dello svincolo 12 per San Pasquale. Si registrano, per questo caso specifico, code già a partire dall’uscita 10. La Polizia Locale consiglia di rallentare e prestare attenzione valutando percorsi alternativi.

Foto repertorio