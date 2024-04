Attacco in un centro commerciale a Sydney, almeno 4 morti

Sarebbe di almeno quattro morti il bilancio di un attacco avvenuto al centro commerciale Bondi Junction Westfield di Sydney. Immediato l’intervento delle autorità australiane che subito dopo le segnalazioni sono giunti sul posto fermando uno dei sospettati e adesso sono alla ricerca del secondo sospetto presente sulla scena. Secondo quanto emerso la polizia avrebbe al sospettato. Quattro i morti accertati sino ad ora. Tra i feriti ci sarebbe anche un bimbo di 9 mesi. In un video effettuato da alcuni presenti sul posto e ripubblicati da alcuni quotidiani ci sarebbero persone che scappano da un uomo e feriti a terra, in un bagno di sangue. Il centro commerciale è stato messo in sicurezza e tutte le persone all’interno sono evacuate.

Foto video web