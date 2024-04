Bari, Annalisa passa l’esame di dialetto con “Baccalà” della Brancale

Annalisa “passa” l’esame di dialetto Barese cantando in duetto con l’artista del capoluogo pugliese, Serena Brancale, il brano “Ù Baccalà” in un Palafrorio gremito di gente. Un duetto che, nella giornata di ieri, ha fatto ballare i fan, letteralmente in delirio con un ospite speciale tutto “Made in Bari”. Sul palco infatti, dopo special guest come Nada, Diodato ed Emma, al fianco di Annalisa, reduce da Sanremo, è salita anche Serena Brancale, artista dalle sonorità soul che ha sempre portato sul palco le proprie origini cantando in dialetto barese. Le artiste hanno duettato sul brano “Ù Baccalà” che è ormai diventata una vera e propria hit e sta facendo ballare fan in tutto il mondo, oltre che in Italia e a Bari, cantando a memoria una “filastrocca” tutta in dialetto, ieri interpretata anche da Annalisa.

Foto sreen video Instagram