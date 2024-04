Bari, domenica di festa a Torre Quetta: “Per grandi e piccoli”

Torna il caldo e tornano anche le domeniche sul mare. Per l’occasione, in particolare, domenica a Torre Quetta si terrà l’appuntamento con il “SUNDAYQUETT”. Dopo l’esperimento di domenica 07 Aprile, la direzione ha infatti deciso di replicare con una seconda, grande festa. “Domenica 14 aprile – scrive la direzione – tutti i chioschi, ormai a pieno ritmo, accoglieranno gli ospiti che vorranno passare con noi una domenica all’insegna del divertimento, della buona musica e del buon cibo. Per l’intera giornata perciò, Torre Quetta decide di festeggiare e accompagnare tutti i suoi ospiti dall’aperitivo mattutino a quello pomeridiano, per poi proseguire poi fino a sera per una domenica dedicata alla spensieratezza in riva al nostro mare” – concludono.

Il programma prevede eventi pensati per tutte le età. A partire dalle ore 11 ci sarà infatti una parata mascotte che prevederà la presenza durante tutto il giorno di un gruppo di mascotte a disposizione dei piccoli per fotografie, ma anche tanto divertimento. Alle 12 appuntamento con il gruppo The Good Ole Boys, con un rock and roll party dal vivo in zona Nord. Sempre a partire dalle 12, nella zona centrale, è previsto il concerto di Cc’s live Band. Ancora alle 12, in zona Sud ci sarà un dj set con animazione, mentre a partire dalle 15 è previsto un dj set in zona centrale.

Foto repertrorio