Cromatica Festival a Bari per celebrare la comunità LGBTQIA+

Tredici cori arcobaleno per un totale di 430 coriste e coristi arriveranno a Bari da tutta Italia per celebrare la comunità LGBTQIA+. Dal 19 al 21 aprile si terrà la sesta edizione di “Cromatica Festival” il festival nazionale dei cori arcobaleno, con tre giorni di eventi, musica, spettacoli, e flash mob itineranti, organizzato da Cromatica – Associazione Nazionale Cori Arcobaleno, in collaborazione con Arcigay Bari e MiXED LGBTQIA+. Il festival è una manifestazione che supporta le rivendicazioni e la cultura della comunità LGBTQIA+ attraverso il canto corale, da sempre mezzo e simbolo dei movimenti di liberazione. La serata di Gala di Cromatica Festival al Teatro Petruzzelli di sabato 20 aprile sarà condotta da Paolo Camilli – attore e comedian, conosciuto anche per la sua partecipazione nella giuria di Drag Race Italia – oltre ad ospitare personalità quali: Francesca Cavallo, scrittrice e attivista impegnata nella promozione della parità di genere e dei diritti LGBTQIA+, Eleonora Magnifico, cantautrice trans e attivista per i diritti LGBTQIA+, e Nikita Magno – Drag queen e attivista per i diritti LGBTQIA+.

“Lo slogan che abbiamo scelto per questa edizione è “Loud & Proud”, – dichiara Alessandra Ceccotti vicepresidente dell’Associazione Cromatica – in questo periodo storico in cui la comunità LGBTQIA+ è invisibilizzata e il percorso dei diritti ostacolato da certe forze politiche retrograde e reazionarie vogliamo rivendicare forte e chiaro con le nostre voci e i nostri volti messaggi di libertà e autodeterminazione per affermare con forza il diritto di essere sé stessə, senza compromessi e senza timori. Abbiamo coinvolto la città di Bari come sede del Festival che ha risposto in modo straordinario con il tutto esaurito al Teatro Petruzzelli”

Il Festival è patrocinato da Pugliapromozione della Regione Puglia e dal Comune di Bari, è supportato dall’8×1000 valdese, dal Bari Pride e dal Tavolo Tecnico LGTQIA+ del Comune di Bari, è sponsorizzato da Teleperformance, Paulicelli Luminarie, Famila Superstore, Fiordelisi, Mastrociccio, Banca Etica, La Ciclatera, Imago+ Hotel, Apulia Soft, Masseria La Cattiva, e Acqua Orsini. Numerose sono le realtà associative presenti nel territorio coinvolte nel festival: Zona Franka, Fridays for future, Origens, Cooperativa Arcoiris, cooperativa Alice, Bread and Roses, Voga, Terre del mediterraneo, Casa delle Donne del Mediterraneo.