Fabio Romito è il candidato sindaco del centrodestra a Bari

Fabio Romito, 36 anni, consigliere regionale della Lega, è il candidato sindaco a Bari per il centrodestra. Lo hanno annunciato in una nota i coordinatori regionali e cittadini di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e Udc. “Siamo profondamente fieri e orgogliosi – spiegano – di poter dire alla città di Bari che Fabio Romito è il candidato sindaco del centrodestra. Il nostro candidato sindaco. Una figura giovane, ma già con una lunga esperienza amministrativa. Una risposta chiara alla richiesta forte di rinnovamento che la città si merita in questo momento”.

Avvocato e dottore di ricerca, Romito è stato consigliere circoscrizionale e comunale di Bari, consigliere metropolitano, assessore provinciale ed oggi consigliere regionale per la Lega. E’ stato prima in Forza Italia poi è passato nella Lega. “Il centrodestra, unito e coeso, con la candidatura di Fabio Romito – sottolineano i coordinatori regionali dei partiti – torna in partita dopo 20 anni di opposizione per dare a Bari un governo della città forte, capace, competente, onesto, trasparente e all’insegna del rinnovamento. Da 20 anni, infatti, la gestione del potere – con tutto ciò che di patologico ne deriva – è in mano a poche persone, pochi gruppi di potere che ormai hanno esaurito la propria spinta innovatrice e propositiva”. “La scelta di Romito – aggiungono – è frutto di un confronto tra dirigenze cittadine, regionali e nazionali dei nostri partiti, condivise dalla base e dai militanti: abbiamo voluto fortemente che fosse lui a guidare la sfida nel capoluogo, in sintonia e diretto contatto con le forze di Governo del Paese, per garantire l’entusiasmo e la freschezza che la sinistra ha ormai perduto. L’unica scelta di rinnovamento è il centrodestra, il resto è puro marketing politico cui noi non intendiamo prestare il fianco”. “In bocca al lupo a lui e a noi – concludono – che gli saremo accanto come accade in una squadra di calcio che per vincere il campionato ha bisogno del tridente d’attacco, così come del centrocampo, della difesa e del portiere. Seguendo una metafora calcistica, il candidato sindaco rappresenta la Nazionale, non una squadra di club, e da oggi Fabio Romito non rappresenta una singola forza, ma l’intera coalizione”.