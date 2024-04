Il Bari di Iachini affonda nel lago: il Como vince 2-1

Quando tra due squadre ci sono quasi 30 punti di differenza in classifica, l’esito del confronto è quasi scontato. Eppure, il Bari ha avuto le sue chance per far male alla squadra del duo Roberts/Fabregas ma le ha sciupate malamente con Puscas. E quando l’attaccante rumeno ha indovinato la conclusione, è stato bravo l’estremo difensore comasco Semper a dire di no. L’ex attaccante del Genoa ha trovato la rete solo nel finale di gara, ma non è servita per portare a termine un’improbabile rimonta. Dall’altra parte, la squadra lariana ha capitalizzato le poche occasioni da gol create, sfruttando le diverse disattenzioni della retroguardia barese. Continua la striscia negativa di Iachini alla guida del Bari: 2 punti nelle ultime 8 gare con l’incubo serie C sempre più consistente.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida al Como, mister Iachini deve rinunciare agli squalificati Di Cesare e Sibilli, oltre agli infortunati Kallon e Koutsoupias. L’allenatore marchigiano schiera i suoi con il modulo 3-4-1-2: tra i pali c’è Pissardo e non Brenno. In difesa si rivede Zuzek, mentre a centrocampo Benali torna in cabina di regia. In attacco spazio alla coppia Puscas – Aramu con Bellomo alle loro spalle.

Nel Como, il tecnico Roberts recupera Verdi che ha smaltito l’infortunio e Bellemo che ha scontato la squalifica. L’allenatore gallese ha tutta la rosa a disposizione e schiera i suoi con il modulo 4-4-2: c’è l’ex calciatore del Lecce Strefezza.

PRIMO TEMPO: Bari subito al tiro con Aramu al minuto 3, ma Semper para senza particolari problemi. Ritmi molto bassi per i primi 25 minuti del match, poi il Como va al tiro con Da Cunha al minuto 26, ma Pissardo blocca a terra. Tiro e parata fotocopia al minuto 29, ma stavolta è Strefezza ad impensierire l’estremo difensore biancorosso. Occasione per i galletti al minuto 36: Zuzek è bravo a servire Puscas in profondità, ma l’attaccante rumeno calcia malamente a lato. Gol sbagliato, gol subito: sul capovolgimento di fronte il Como va in rete con Gabrielloni che segna con un bel colpo di testa su assist di Cutrone. La squadra di Iachini prova reagire ma non crea pericoli alla porta lariana. Anzi, è il Como ad avere la chance per il raddoppio con un diagonale di Cutrone che Pissardo respinge. Si va al riposo sul risultato di 1-0 per i padroni di casa.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con gli stessi effettivi della prima frazione di gioco. Como pericoloso al minuto 49 con Strefezza, ma la conclusione dell’ex calciatore del Lecce viene deviata in corner da Zuzek. Iachini ne cambia 3 al minuto 55: fuori Matino, Aramu e Maita, dentro Achik, Edjouma e Nasti. Il Bari ci prova con Puscas al minuto 59, ma il colpo di testa dell’ex Genoa è facile preda di Semper. Così come nel primo tempo, dopo una chance sbagliata da Puscas, arriva il gol del Como un minuto dopo: ancora Cutrone in versione assist-man con Da Cunha che deposita in rete totalmente libero da marcature. La squadra di Iachini prova a riaprirla subito con Puscas, ma Semper è provvidenziale. Al minuto 70 Bellomo è bravo a rubar palla e a servire Puscas che, invece di tirare verso la porta comasca, perde palla. Al minuto 73 fuori Bellomo dentro Morachioli. Buona chance per i padroni di casa al minuto 75 con Barba che spedisce alto a pochi passi da Pissardo. Ultimo cambio per i galletti al minuto 84: fuori Dorval dentro Ricci. Il Bari accorcia le distanze al minuto 90 proprio con Puscas, abile a mettere in rete in mischia.E’ l’ultimo sussulto del match: Como – Bari edizione 2023/24 è storia. Allo stadio “Sinigaglia” termina 2-1.

PAGELLE: Bellomo predica nel deserto. Puscas: un gol e tanti errori.

Pissardo 6, Matino 6 (55′ Achik 5), Vicari 5, Zuzek 4,5, Pucino 4,5, Maita 5 (55′ Edjouma 5), Benali 5,5, Dorval 5 (84′ Ricci sv), Bellomo 6,5 (73′ Morachioli 5,5), Aramu 5 (55′ Nasti 5), Puscas 5,5

Iachini 5

TABELLINO

Risultato finale: 2 – 1

Marcatori: 38′ Gabrielloni 60′ Da Cunha 90′ Puscas

Ammoniti: Matino, Iovine, Bellomo, Vicari, Benali, Pucino

Espulsi: nessuno

Tiri in porta: 6 -5

Corner: 3 – 4

FORMAZIONI INIZIALI

COMO: Semper, Goldaniga, Sala, Iovine, Gabrielloni, Cutrone, Bellemo (c), Strefezza, Braunoder, Da Cunha, Barba

Panchina: Vigorito, Curto, Chajia, Baselli, Gioacchini, Odenthal, Nielsen, Ioannou, Ballet, Nsame, Cassandro, Verdi

BARI: Pissardo, Matino, Vicari, Zuzek, Pucino, Maita (c), Benali, Dorval, Bellomo, Aramu, Puscas

Panchina: Brenno, Nasti, Achik, Lulić, Maiello, Diaw, Guiebre, Edjouma, Ricci, Natuzzi, Acampora, Morachioli

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Daniele Rutella della sezione di Enna. Assistenti: Stefano Liberti della sezione di Pisa e Federico Fontani della sezione di Siena. Quarto ufficiale: Davide Gandino della sezione di Alessandria. VAR: Daniele Chiffi (Padova), coadiuvato dall’ AVAR Gianpiero Miele (Nola).