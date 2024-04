Lecce, non dichiara compensi per 200mila euro: denunciato avvocato

Non ha dichiarato compensi al fisco. Per questa ragione, un avvocato di 54 anni di Otranto, è stato denunciato dalla Guardia di Finanza. L’uomo, era completamente sconosciuto al fisco e, dal 2016 al 2022, secondo quanto emerso dalle indagini, ha evaso completamente le tasse nonostante prestazioni rese a diversi clienti. Al termine delle attività di controllo, le Fiamme Gialle, hanno ricostruito il volume d’affari dell’avvocato quantificando ricavi percepiti (e non dichiarati) per oltre 200mila euro.

Foto repertorio