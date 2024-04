Prezzo della benzina alle stelle, anche a Bari

Prezzo della benzina alle stelle in tutte le città, anche a Bari dove ha superato 1.80 e in alcuni casi anche 1.90 (ma sono prezzi ancora contenuti rispetto al resto d’Italia). A denunciare il caro prezzi è il Codacons che evidenzia il fatto che il prezzo della benzina in modalità servito ha superato addirittura i 2.50 euro a litro in diversi impianti, non solo della rete autostradale, ma anche di quella urbana.

I dati sono stati pubblicati recentemente sul sito del Mimit e sono stati forniti dagli impianti di distribuzione che hanno reso possibile stilare una mappa nazionale del caro benzina. “Per quanto riguarda le autostrade – spiega il Codacons – alla data di venerdì 12 aprile il prezzo più alto è stato praticato sulla A21 Piacenza-Brescia, dove nei pressi di Cremona un litro di verde in modalità servito era pari a 2,549 euro, 2,499 euro il gasolio. Sempre sulla A21, ma in provincia di Alessandria, le benzina ha raggiunto nella stessa data 2,499 euro al litro, 2,399 euro il diesel. Listini della verde sopra i 2,4 euro al litro anche sulla A55 (2,439 euro), A22 Brennero-Modena (2,429 euro), A1 Milano-Napoli (2,412 euro), A12 Sestri L.-Livorno (2,409 euro), A20 Messina-Palermo (2,409 euro). Sulla rete urbana, invece, i prezzi più alti sono praticati nella provincia di Benevento, dove due distributori hanno superato il 12 aprile quota 2,5 euro al litro, con listini rispettivamente di 2,572 e 2,550 euro/litro, e in provincia di Modena, 2,509 euro al litro. Un litro di verde raggiunge poi al servito 2,497 euro a Taranto, 2,470 euro a Pordenone. Da segnalare lo strano caso di un distributore ubicato in Via Lungolago Di Capolago a Varese, che il 12 aprile ha comunicato al Mimit un prezzo pari a 2,854 euro al litro per la benzina e 2,774 euro/litro per il gasolio” – conclude.

“Siamo di nuovo nel vortice del caro prezzi – ha detto una cittadina Barese – non basta il carrello della spesa, ora dobbiamo di nuovo fare i conti con il costo del carburante. Ci limiterà sicuramente negli spostamenti, perché dobbiamo scegliere se portare il pane a casa o viaggiare” – ha concluso.

Foto repertorio