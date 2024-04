Sanità, ancora criticità per nuovo ospedale Andria: “Non risolte”

Ancora problemi per la progettazione del nuovo ospedale ad Andria, le criticità infatti non sarebbero ancora state risolte. È quanto emerso nel corso delle audizioni in terza commissione del Consiglio regionale pugliese. L’ospedale, secondo quanto confermato, è di secondo livello, con 400 posti letto. Recentemente sono stati perfezionati gli ultimi aspetti del piano clinico gestionale, ma restano importanti le criticità relative alla viabilità delle strade provinciali di accesso.

In merito al nuovo ospedale nel Nord Barese, ovvero quello che dovrebbe coprire l’utenza da Giovinazzo a Trani, la commissione ha invece verificato il rispetto del cronoprogramma. Il piano clinico gestionale e il dimensionamento è stato completato. Adesso si dovrà attendere la valdiazione da parte del dipartimento Sanità della Regione Puglia per procedere alla progettazione. Per l’ospedale Dimiccoli di Barletta, la Asl ha fatto partire la progettazione prevedendo una spesa per la nuova piastra onco-ematologica, co n16 posti letto di oncologia e 20 posti letto per l’ematologia, pari a 6 milioni e 850mila euro.