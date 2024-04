Screening gratuiti per le donne nella Asl Bat

Nelle giornate dedicate alle iniziative organizzate saranno anche fornite informazioni sugli screening oncologici per la diagnosi precoce del tumore della mammella, del collo dell’utero e del colon retto. In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, la Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, ha lanciato tra gli ospedali Bollini Rosa, una settimana dedicata alla prevenzione dal 18 al 24 aprile 2024. La Asl Bt ha aderito alla iniziativa della Fondazione Onda con gli ospedali Bollino Rosa di Barletta e Bisceglie, offrendo gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi. Tutte le iniziative sono consultabili sul portale della Fondazione onda dedicato ai Bollini Rosa. Nelle giornate dedicate alle iniziative organizzate saranno anche fornite informazioni sugli screening oncologici per la diagnosi precoce del tumore della mammella, del collo dell’utero e del colon retto.