Temperature “estive” a Bari, primi bagni ma spiagge non ancora pronte

Le temperature al di sopra della media stagionale hanno spinto già lo scorso fine settimana centinaia di persone ad affollare le spiagge. A cominciare da Pane e pomodoro dove, secondo il comitato di cittadini, si sarebbero registrate quasi 4mila presenze. Eppure i lavori di manutenzione sono in corso e le spiagge non sono ancora pronte. A Pane e pomodoro il Comune sta portando avanti dei piccoli interventi di manutenzione, i pontili non sono ancora stati aggiustati, così come mancano anche i cartelli per avvertire i turisti sul rischio di furti. Turisti che sono tra i primi ad affollare la spiaggia.

“Mancano anche i cestini sulla sabbia – denunciano dal comitato – i servizi igienici sono ad orario ridotto, la polizia locale non è ancora presente, lavapiedi otturato. Insomma la stagione è iniziata male, eppure avevamo chiesto l’attivazione dei servizi da subito”.

Ma la situazione diventa più problematica verso nord. Dove nessuna spiaggia è pronta per accogliere i bagnanti. Il piccolo “fazzoletto” di sabbia vicino a San Francesco è pieno di pietre portate dal mare. Lo scenario più “drammatico” si presenta a San Girolamo: qui le mareggiate hanno distrutto il lato nord del lungomare. Dove sono scomparsi i ciottoli e ci sono solo pietre di grosse dimensioni, relitti abbandonati da mesi e un tappeto di rifiuti ed escrementi.

Su Palese e Santo Spirito resta il problema della difficoltà di accesso al mare. Per quanto riguarda gli interventi del Comune, sono partiti quelli sui pontili di Torre Quetta che saranno sostituiti al costo di 200mila euro. Ogni pontile sarà corredato della rispettiva passerella di collegamento dalla battigia. Di concerto con le associazioni per i servizi di accompagnamento ed assistenza dei portatori di disabilità motoria, tutte le strutture dei pontili saranno predisposte per l’installazione di specifiche passerelle laterali per l’accesso di bagnanti diversamente abili per mezzo della sedia “job”. I pontili saranno realizzati in modo tale che potranno “durare” almeno altri 25 anni: arriveranno per la fine di aprile. Sono iniziati invece gli interventi di restyling sulle ringhiere di Palese e Santo Spirito. In totale per la manutenzione delle spiagge è stato stanziato dal Comune un milione e mezzo di euro. Per quanto riguarda San Girolamo, la sistemazione della linea di costa, con il ripascimento dei ciottoli, è prevista per la fine di maggio, al termine della stagione delle forti mareggiate.