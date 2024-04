Bari, incidente sulla statale 16: rientro dal mare ‘complicato’

E’ ancora in corso di accertamento la dinamica dell’incidente che si è consumato nella serata di oggi sulla statale 16 all’altezza di Japigia direzione nord. Il traffico ha subito forti rallentamenti e si procede a passo d’uomo. La statale 16, anche detta la strada del mare, è stata molto traffica per tutta la giornata di oggi complice il caldo estivo che ha portato molti baresi sulle spiagge del litorale. Sul posto la polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente.