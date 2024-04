Cucina, alleata del sistema immunitario: in tavola la salvia

Ricca di proprietà benefiche per l’organismo e alleata del sistema immunitario, in tavola oggi portiamo la salvia. Originaria del Mediterraneo, questa pianta aromatica non solo aggiunge un tocco di gusto a molte ricette, ma offre anche una serie di benefici per la salute.

In primis la salvia è una fonte di antiossidanti, composti che aiutano a combattere lo stress ossidativo nel corpo e a ridurre l’infiammazione. Ma non solo, la salvia è anche un’ottima alleata della digestione. Le foglie di salvia contengono infatti oli essenziali che possono aiutare a migliorarla, riducendo il gonfiore e l’indigestione. Non è finita qui.

Alcune ricerche suggeriscono che la salvia possa migliorare le funzioni cognitive e la memoria, grazie ai suoi composti attivi che proteggono il cervello dall’età e dalla degenerazione. Inoltre, gli oli presenti nella salvia possono avere proprietà antimicrobiche e antisettiche, utili nel combattere batteri e lieviti nocivi. Infine, grazie al contenuto di vitamina C, la salvia contribuisce a rafforzare il sistema immunitario e a proteggere il corpo dalle infezioni. Ecco due ricette semplici e gustose per portarla in tavola.

Pollo alla salvia con limone



In una ciotola, mescola insieme l’olio d’oliva, il succo di limone, l’aglio tritato, le foglie di salvia spezzettate, il sale e il pepe. Fai marinare le fettine di pollo nella miscela per almeno 30 minuti. Scalda una padella antiaderente a fuoco medio-alto e cuoci le fettine di pollo marinate fino a quando non saranno dorate e cotte completamente, basteranno circa 6-7 minuti per lato. Servi il pollo caldo, guarnendo con ulteriori foglie di salvia e spicchi di limone.

Gnocchi alla salvia con pancetta e burro



In una pentola grande, porta a ebollizione abbondante acqua salata. Aggiungi gli gnocchi all’acqua bollente e cuoci seguendo le istruzioni sulla confezione o fino a quando non vengono a galla, circa 2-3 minuti. Nel frattempo, in una padella grande, fai sciogliere il burro (circa 6 cucchiai per 500 grammi di gnocchi) a fuoco medio-basso. Aggiungi della pancetta affumicata e, quando sarà scottato, le foglie di salvia fresca. Lascia cuocere per qualche minuto fino a quando le foglie non risulteranno croccanti. Scolare gli gnocchi e trasferirli nella padella. Saltare gli gnocchi nella padella per alcuni minuti finché non sono ben rivestiti con il condimento. Servire caldo con una generosa spolverata di parmigiano grattugiato e una macinata di pepe nero fresco.

Foto Freepik