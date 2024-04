Rapinato distributore benzina a Barletta, indagini in corso

Rapinato distributore di benzina a Barletta. È accaduto intorno alle 21 di ieri sera, in un distributore che si trova lungo la statale 16bis, nei pressi dello svincolo Barletta sud in direzione Bari.

Secondo quanto emerso, ad agire, sarebbero stati in tre che con volto coperto e fucili in pugno si sono fatti consegnare l’incasso per poi fuggire facendo sparire le proprie tracce.

Sul gatto sono in corso le indagini da parte della polizia che ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza del distributore.

Foto Freepick