Continua a salire la tensione in Medio Oriente. Nella nottata appena trascorsa l’Iran ha attaccato Israele per rispondere a quanto sta accadendo in Palestina nel corso del conflitto. In totale sono stati lanciati 300 tra droni e missili.

Per discutere su quanto accaduto, la presidenza italiana del G7 ha convocato una videoconferenza a livello leader nel primo pomeriggio di oggi.