A Bari decine di ristoranti e bar in vendita: locali storici e non

Pokerie, pizzerie, bistrot, bar e ristoranti. L’offerta di cessione di attività di ristorazione a Bari in questi mesi è molto ampia e variegata. A far notizia la scorsa settimana l’annuncio di vendita di una dell’attività storiche di Bari: pizzeria Botta, sinonimo di tradizione della pizza in città (https://www.borderline24.com/2024/04/11/bari-la-storica-pizzeria-botta-cerca-nuovi-proprietari/ ) Ma sui siti di annunci immobiliari fioccano offerte di vario genere. Ai locali storici si affiancano anche gli ultimi locali arrivati in città.

Ha 25 anni di attività la pizzeria ‘Amore di Pizza’, pizzeria napoletana a barese in pieno centro, in via Cairoli al civico 49. Il locale, si legge nell’annuncio, è di 70 mq, completamente arredato e con forno a legna. “L’attività è strutturata per contenere 45 coperti e all’esterno si può mettere la pedana. Nel prezzo richiesto, oltre all’avviamento commerciale, sono compresi gli arredi e attrezzature acquistate”.

Previsto un cambio di proprietà anche per la nuovissima e alla moda ‘Bugiardo Vineria’, attività commerciale con piccola ristorazione in una zona pedonale centrale nei pressi del lungomare. L’attività dispone oltre che di spazi interni per la degustazione anche di zona esterna. Gli attuali proprietari assicurano che è “da subito liberabile”. Bugiardo è un locale relativamente nuovo, raffinato ed elegante.

E ancora. E’ in vendita l’attività ben avviata del ‘Fix It’, punto di riferimento della movida barese in piazza Generale Armando Diaz sul lungomare di Bari. Un american bar con piccola ristorazione. “Si vende – si precisa in questo caso nell’annuncio – per apertura nuova attività più grande altrove”. In via Roberto da Bari si cede poi solo “a referenziati” il Mozart Cafe’ “centralissimo -recita l’annuncio – su futura via pedonale. Attualmente – si specifica – il bar ha un incasso medio giornaliero di 650 – 700 euro”. L’attività si “vende per questioni societarie”.

In vendita poi due pokerie una in via Dante e l’altra in corso Camillo Benso di Cavour. Numerosissime sono inoltre le attività di ristorazione di cui non viene specificato il nome per questioni di privacy.