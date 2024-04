A fuoco una fabbrica ad Altamura. Sta accadendo in queste ore, in particolare nella zona industriale. Le fiamme, in particolare, hanno coinvolto uno stabilimento del settore del mobile imbottito, ancora ignote le cause. Sul posto immediato l’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine che si stanno occupando di domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Il fumo è visibile anche a distanza.

Foto repertorio