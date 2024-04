Bari, tutto pronto per San Nicola: ecco le bancarelle selezionate

La città si prepara alla festa di San Nicola tra momenti legati alla tradizione e bancarelle. In tal proposito, la ripartizione Sviluppo economico rende noto che è in pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, la graduatoria definitiva degli aventi diritto e l’elenco delle domande non accoglibili in relazione all’avviso per la concessione temporanea dei posteggi nell’ambito della sagra di San Nicola 2024, in programma dal 6 al 9 maggio.

Su 188 istanze pervenute per l’assegnazione di spazi per la vendita di prodotti non alimentari, di artigianato, dell’enogastronomia pugliese, paninoteche mobili, fast food, friggitorie e street food, 17 sono quelle escluse per ragioni puntualmente indicate nella relativa determinazione dirigenziale. Il posizionamento dei veicoli avverrà dalle ore 14 alle ore 18 del prossimo 6 maggio, mentre l’attività di vendita sarà possibile dalle ore 18 dello stesso giorno.

Si ricorda che pubblicazione equivale ad ogni effetto a notifica agli istanti. Avverso il provvedimento può essere proposto ricorso al Tar Puglia entro sessanta giorni oppure ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni a partire dalla data di notifica della graduatoria, ovvero la data di oggi, 15 aprile.