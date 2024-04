Comunali a Bari, Leccese: “Troppe rigidità per unire centrosinistra”

“Voglio ringraziare di cuore Nicola Colaianni. Catapultato, suo malgrado, in un clima da talent show. Lo ringrazio innanzitutto per averci provato. E, poi, per aver detto con parole gentili una verità spiacevole. Vi sono troppe rigidità che impediscono una ricomposizione del centrosinistra barese”. Lo ha scritto in una nota il candidato alle Comunali, Vito Leccese.

“Intanto – ha aggiunto – come purtroppo temevo, si è perso altro tempo e, inoltre, si è maltrattato un autorevole protagonista della nostra comunità. Farò il punto nella giornata di oggi con i partiti e le forze che mi sostengono e chiederò che ci si concentri sulla campagna elettorale. Tuttavia, come mi ero impegnato a fare, incontrerò Michele Laforgia per un’ultima riflessione sul prosieguo. Ogni ora che passa, rischia di arrecare un ulteriore danno alla città” – ha concluso.