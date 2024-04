Il Tulipark chiude per “fine fioritura”: aperto fino al 19 aprile

Il Tulipark, il campo di tulipani da poco aperto nei pressi dello stadi San Nicola, rimarrà aperto fino a venerdì 19 aprile, poi chiuderà fino a data da destinarsi. A comunicarlo gli stessi organizzatori: “Siamo giunti al termine della stagione in cui i fiori hanno offerto il meglio di sé stessi”. Quindi si comunica a tutti i possessori di ticket online non ancora vidimati che l’ingresso sarà possibile solo per 4 giorni ancora.